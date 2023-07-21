Malatya'da zincirleme kaza: 6 yaralı

Malatya’da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, 15.10 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu Çöşnük kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezi istikametine seyir halinde olan K.S. idaresindeki 44 AK 177 plakalı araç ile S.B.E. yönetimindeki 34 MBE 44 plakalı araç çarpıştı. B.E. idaresindeki 38 AHS 916 plakalı araç ile Ş.B.’nin kullandığı 46 EY 649 plakalı araç ve F.D. yönetimindeki 44 AU 604 plakalı aracında karıştığı kazada K.S. (36), S.E.B., (39), S.D. (17), E.D. (14), Ö.D. (9) ve N.E. (72) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile ambulans sevk edilirken, ilk müdahaleleri kaza mahallinde yapılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.