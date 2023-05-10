Malatya'daki çatı yangınında alevler göğe yükseldi

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde depremlerde hasar alan bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Alevlerin göğe yükseldiği yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Malatya'daki çatı yangınında alevler göğe yükseldi
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’nın Battalgazi ilçesinde depremlerde hasar alan bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Alevlerin göğe yükseldiği yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, 09.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Zapçıoğlu caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zapçıoğlu caddesi üzerindeki depremlerde ağır hasar alan 7 katlı bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin göğe yükseldiği yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ile polis ekipleri sevk dildi. Yaralananın olmadığı yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'daki çatı yangınında alevler göğe yükseldi
Malatya'daki çatı yangınında alevler göğe yükseldi
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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