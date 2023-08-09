Malatya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir kısmı ormanlık alan olan dağlık bölgede çıkan yangın kontrol altına alındı.

Malatya'daki orman yangını kontrol altına alındı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bir kısmı ormanlık alan olan dağlık bölgede çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yeşilyurt ilçesi İkizce mevkiinde bir kısmı ormanlık alan olan dağlık bölgede akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılırken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanların şehir merkezinden görüldüğü yangın, yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Malatya'daki orman yangını kontrol altına alındı
Malatya'daki orman yangını kontrol altına alındı
Malatya'daki orman yangını kontrol altına alındı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

Bakmadan Geçme

Bakan Kacır Malatya'da Büyükşehir Belediyesi hizmetlerini gezdi
Bakan Kacır Malatya'da Büyükşehir Belediyesi hizmetlerini gezdi
Bakan Kacır: '1 milyar 400 milyon TL tutarında bir yatırımı Malatya'mıza kazandırıyoruz'
Bakan Kacır: '1 milyar 400 milyon TL tutarında bir yatırımı Malatya'mıza kazandırıyoruz'
Bakan Kacır: 'Malatya'mızı ve tüm deprem bölgemizi hızla ayağa kaldıracağız'
Bakan Kacır: 'Malatya'mızı ve tüm deprem bölgemizi hızla ayağa kaldıracağız'
Malatya'da Yoncalı Barajı inşaatında patlama: 3 yaralı
Malatya'da Yoncalı Barajı inşaatında patlama: 3 yaralı
Malatya'da zehir tacirlerine geçit yok
Malatya'da zehir tacirlerine geçit yok
Deprem bölgesi Malatya'ya yatırım desteği
Deprem bölgesi Malatya'ya yatırım desteği