Malatya'daki orta hasarlı binalar için performans analizi uyarısı

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİMDER) Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, orta hasarlı binalarla ilgili nihai kararın performans analizi sonuçlarına göre verileceğini belirterek, analiz işlemi yaptırmayan vatandaşların ellerini çabuk tutması gerektiğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Malatya’da şehrin yeniden imarı için çalışmalar sürerken, yaklaşık 2 bin 500 orta hasarlı yapılarla ilgi nasıl bir sürecin işleyeceği ise merak konusu. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİMDER) Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, kentte 6 Şubat depremleri sonrasında 171 bin 153 bina, 421 bin 416 bağımsız bölümün incelemesinin tamamlandığı hatırlatarak orta hasarlı binalarla ilgili belirsizliğin kafalarda karışıklığa neden olduğunu söyledi.

Orta hasarlı yapıların akıbetine birkaç işlem sonrası ilgili kurumların karar vereceğini kaydeden Bülbüloğlu, ”Orta hasarlı yapılarla ilgili iki ayrı süreç işleyecek. Birincisi binaların hepsine performans analizi yaptırma zorunluğu var. Performans analizi sonucuna göre, binanın güçlendirilmesi yönünde rapor kararı çıkar ise ilgili kurumlarca güçlendirilme çalışması yapılacak. Güçlendirilemez şeklinde bir rapor da çıkar ise yapı yıkılarak hak sahipliği ilgili vatandaşa tanınacaktır“ dedi.

Orta hasarlı binalarla ilgili yerinde dönüşüm noktasında bir çalışmasının gerçekleşmeyeceğini aktaran Bülbüloğlu, "Yerinde dönüşüm işlemi yıkılmış ve ağır hasarlı binalar da gerçekleştirilecek. Orta hasarlı binalar için yerinde dönüşüm veya rezerv alanında hak sahipliği hakkı bulunmamaktadır. Vatandaş ben binamı güçlendirmek istemiyorum derse de bu noktada binası yıkılır ve hiçbir ihtirazda da bulunamaz. Şöyle bir bilgi kirliği var genelge yayınlanacak ona göre bir şeyler yapalım. Şehrimizdeki bir çok orta hasarlı bina için herhangi bir işlem yapılmış durumda değil. Beklediğimiz her gün şehir için çok büyük kayıp. Yapıları için orta hasarlı şeklinde tespit yapılan vatandaşların en kısa sürede performans analizlerini mutlaka yaptırmalı" diye konuştu.