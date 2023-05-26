Malatya'daki sazan sarmalı operasyonunda 2 tutuklama

Malatya'da 'sazan sarmalı' yöntemiyle bir şahsı 590 bin TL dolandıran 2 kişi gözaltına alındı. Zanlılar işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Malatya'daki sazan sarmalı operasyonunda 2 tutuklama
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Ak parti haber detayı resim altı
Ak parti haber detayı resim altı
Ak parti haber detayı resim altı
Ak parti haber detayı resim altı

Malatya’da ‘sazan sarmalı’ yöntemiyle bir şahsı 590 bin TL dolandıran 2 kişi gözaltına alındı. Zanlılar işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, 23 Mayıs Salı günü internet üzerinde aracını satışa çıkaran Ö.K. ile iletişime geçen 2 kişi, devir işlemleri esnasında Ö.K.’yi sazan sarmalı yöntemiyle 590 bin TL dolandırdı. Ö.K.’nın şikayeti üzerine çalışma başlatan Malatya İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, 2 zanlıyı Mardin’de yakalayarak gözaltına aldı. Malatya’ya getirilen zanlılar, polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

Bakmadan Geçme

Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor
Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor
Deprem bölgesi Malatya'da bu yıl kayısı hasadında beklenti düşük
Deprem bölgesi Malatya'da bu yıl kayısı hasadında beklenti düşük
Malatya'da husumetlilerin silahlı ev baskını kamerada
Malatya'da husumetlilerin silahlı ev baskını kamerada
Pikap ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Pikap ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Arıza için çıktığı telefon direğinden düştü
Arıza için çıktığı telefon direğinden düştü
'Hasarlı bina çöktü' ihbarı polisi alarma geçirdi
'Hasarlı bina çöktü' ihbarı polisi alarma geçirdi