Malatya'daki yangın kontrol altına alındı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde dün akşam saatlerinde dağlık ve bahçelik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Malatya'daki yangın kontrol altına alındı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’nın Hekimhan ilçesinde dün akşam saatlerinde dağlık ve bahçelik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Hekimhan ilçesi Ballıkaya Mahallesi’nde dağlık ve bahçelik alanda henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında kayısı ve ceviz bahçeleri zarar görürken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Geniş bir alanda etkili olan ve yerleşim yerlerine yaklaşan yangın sabaha karşı kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Malatya'daki yangın kontrol altına alındı
Malatya'daki yangın kontrol altına alındı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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