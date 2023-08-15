Malatya'daki yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde dağlık ve bahçelik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Malatya'daki yangını söndürme çalışmaları sürüyor
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’nın Hekimhan ilçesinde dağlık ve bahçelik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Hekimhan ilçesi Ballıkaya Mahallesi’nde saat 22.00 sıralarında dağlık ve bahçelik alanda henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın çok sayıda kayısı ve ceviz bahçelerine zarar verirken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Geniş bir alanda etkili olan ve yerleşim yerlerine yaklaşan yangında bazı evler tahliye edildi.

Yangına müdahale çalışmaları sürüyor.

Malatya'daki yangını söndürme çalışmaları sürüyor
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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