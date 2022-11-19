Malatya Emniyeti Zehir Tacirlerine Bir Darbe Daha Vurdu

Malatya merkezli üç ile düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 53 bin 764 adet yeşil reçeteye tabi hap, 15 kilo 566 gram skunk ile 5 kilo 275 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 54 zanlıdan 40'ı tutuklandı.

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  • 19.11.2022 12:17
  • Güncelleme: 19.11.2022 17:08
Malatya Emniyeti Zehir Tacirlerine Bir Darbe Daha Vurdu
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Malatya merkezli Denizli ile Elazığ’da torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 53 bin 764 adet yeşil reçeteye tabi hap, 15 kilo 566 gram skunk, 5 kilo 275 gram esrar maddesi 251gram metamfetamin , 40 gram sentetik kannabinoid, 13 adet ecstasy hap, 4 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet pompalı tüfek, 4 adet hassas terazi ile suçlardan elde edildiği değerlendirilen 45 bin 945 TL para ele geçirildi. 

Yapılan çalışmalar kapsamında 54 şüpheli yakalanarak haklarında TCK 188 suçundan işlem yapılarak Adli Makamlara sevk edilmiş, bunlardan 40 şüpheli tutuklanmış,  9 şüpheli Adli Kontrol şartıyla, 5 şüpheli ise Savcılıkça serbest bırakılmıştır.

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Hasan Yağmur
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