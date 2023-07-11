Malatya Emniyetinden dron uyarısı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü son günlerde artan dron kullanımıyla ilgili uyarıda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, dron kullanımının izne tabi olduğunu, hangi amaçla kullanılırsa kullanılsın 10 gün önceden izin alınması gerektiği belirtildi. Hava araçlarının, kullanıldığı yer ve kullanım amaçları bakımından kontrol ve denetim altında bulundurulmasının önemine değinilen açıklamada izinlerin ise Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden talep edilmesi gerektiği belirtildi. İHA’ların emniyetli ve etkin olarak kullanılabilmesinin yanı sıra uçuş emniyetsizliklerine ve kaza kırımlarına sebebiyet verilmemesi bakımından son derece önem arz ettiğinin kaydedildiği açıklamada, ”Uçuş irtifası, hızı, menzili ve ağırlığına göre değişik kategorilerde sınıflandırılan İHA’ların son dönemde Gazetecilik, TV Dünyası, Spor, Tanıtım, Yarış, Seyahat, Film sektörü gibi birçok alanın yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından da gerek ilimizin, gerekse kurumsal faaliyetlerin tanıtımı amacıyla kullanıldığı ve bu kullanımın artarak yaygınlaştığı görülmektedir. Günümüz itibariyle ilimiz genelinde de yaygın şekilde kullanıldığı gözlemlenen bu araçların, başta terör örgütleri olmak üzere iç ve dış mihraklar tarafından gerek sansasyonel etki oluşturabilecek saldırılarda ve gerekse özel hassasiyete sahip yer ve bölgelerin tespitinde kullanılabileceği değerlendirilmektedir. Bu amaçla ve bundan böyle ilimiz genelinde faaliyet gösteren devlet insansız hava araçları hariç, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarınca her ne amaçla olursa olsun yapılacak İHA/DRONE kullanımları 10 gün öncesinden, SHGM resmi internet sayfasında yer alan uçuş izni talep formu ile başvuru yapılması, Emniyet Müdürlüğünün uygun görüşü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Valilik makamının izni alınacak, izin alınmadan yapıldığı tespit edilen dron kullanımlarında mahalli kollukça dronlar düşürülecek ve kullananlar hakkında da mevcut mevzuatta tanımlanan cezai yaptırımlar eksiksiz şekilde uygulanacaktır” denildi