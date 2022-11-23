Malatya Emniyetinden Kaçakçılık Operasyonu
Malatya Emniyeti KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Kaçakçılık ile Mücadele Kanunu kapsamında yapılan çalışmalarda 131 litre el yapımı sahte alkol, çok sayıda makaron ile cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Kaçakçılık ile Mücadele Kanunu kapsamında yapılan çalışmalarda; Toplam 131 Litre el yapımı sahte alkol, 147 adet alkol üretiminde kullanılan kit, 1 adet tabanca, 3 adet pompalı tüfek, 773 adet cinsel içerikli ürün, 19.000 adet gümrük kaçağı bandrolsüz makaron ile 360 deste gümrük kaçağı sigara sarma kâğıdı ele geçirildi
Konu ile ilgili şüpheli 4 şahsa 5607 SKM’den yasal işlem yapıldığı bildirildi.
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