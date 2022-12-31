Malatya Emniyetinden Yeni Yıl Tedbirleri

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü olarak Yılbaşı gecesinin huzur ve güven ortamı içerisinde geçirilmesi için mevcut tedbirler dışında alınan ek tedbirler ile sorumluluk bölgemizde toplam 197 ekip ve 1668 personel görevlendirilmiştir.

Bu bağlamda 13 bölgede yaya devriye ekipleri görevlendirilmiş, 10 farklı noktada uygulama noktası oluşturulmuş, ilave trafik tedbirleri alınmıştır. Alış veriş merkezleri, umuma açık istirahat ve eğlence merkezleri, park/bahçeler, havalimanı, terminal, gar ile şehir içi ve şehirlerarası kara yollarında yaya ve araç trafiğine karşı ek personel görevlendirilmiştir.

Ayrıca meydana gelen olaylarla ilgili ihbarların “112 Acil Çağrı Merkezi” hattı üzerinden yapılması hususunun bilinmesi önem arz etmektedir.

Türk Polis Teşkilatı olarak Ülkemizin ve Malatyamızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yeni yılda da paydaş kurumlarla birlikte 24 saat görev başında olacağız. Bu vesileyle milletimizin yeni yılını kutlar sağlık ve esenlikler dileriz."