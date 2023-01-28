Malatya ESKKK Genel Kurulu Yapıldı

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi’nin seçimli genel kurulu Malatya Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Malatya Ticaret İl Müdürlüğü’nün gözetimde gerçekleştirilen Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifinin genel kurulan TESK Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Malatya Bölge Birliği Başkanı İsmet Bayram, Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ, Halkbank Merkez Şube Müdürü Hürriyet Tekin, Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Fikret Çelik, Malatya’daki çok sayıda esnaf ve sanatkar odası başkanı ve yönetimleri ile birlikte kooperatif ortakları katıldı.

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Malatya Bölge Birliği Başkanı İsmet Bayram’ın divan başkanlığını yaptığı genel kurulda kooperatifin 2021-2022 yıllarına ait rapor ve faaliyetler okunarak kabul edildi.

Genel kurulda tek liste ile aday olan Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi’nin mevcut başkanı Ali Evren, “18 Ağustos 2021 tarihinde kooperatifimizin genel kurulunu yapmıştık. Ancak Ticaret Bakanlığı 1163 sayılı kooperatifler kanunda 40 yakın maddede yapmış olduğu değişikler nedeni ile yeniden genel kurul toplantısı yapılarak kanunun yürürlüğe girmesi gerekmektedir. Ana sözleşme değişikliği ile Kooperatifimizin çalışma alanı genişletilmiştir. Battalgazi, Yeşilyurt, Yazıhan, Arguvan ve Kale ilçeleri de çalışma alanımızın kapsamına alınmıştır. Esnaflarımıza hayırlı olsun. Kooperatiflerimizin vermiş olduğu hazine destekli krediler Hükümetin ve genel merkezimiz TESKOMB’un yapmış olduğu çalışmalar neticesinde faiz oranları yüzde 9,5’dan yüzde 7,5 indirilmiş işletme kredileri 500 bin TL, 5 yıl vadeli, İşyeri ve Taşıt Edindirme kredilerinin limitleri 1 milyon 500 bin TL’ye çıkartılmış vadesi 10 yıl olarak ödeme kolaylıkları getirilmiştir.” dedi.

Evren şöyle devam etti, “2021-2022 yılındaki çalışmalarımızda kooperatifimize krediye müracaat eden esnaf ve sanatkarlarımıza 248 milyon 713 bin TL hazine destekli kredi kullandırılmıştır. Faizlerin indirilmesi limitlerin artırılması ile kooperatifimize yoğun bir şekilde kredi talebi olmuştur. Bu esnaflarımız da kredilerini kısa sürede alabilmeleri için çalışmalarımızı daha da artırarak devam etmekteyiz. Kooperatifimiz şimdiye kadar başarılı bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Esnaflarımıza kolaylık olsun diye her türlü yenilikleri, teknolojik imkanları kullanmaktadır. Tapu işlemlerinin elektronik ortamda yapılması kooperatif kredilerinin internet bankacılıktan bankaya gitmeden ödenmesi ve birçok kolaylıkları sağlayarak hizmet etmeye devam etmektedir. Bu kolaylıkları bizlere sağlayan hazine destekli kredileri esnaf ve sanatkarlarımıza veren başta Hükümetimize, Ticaret Bakanlığına, TESKOMB Genel Merkezimize, Halkbankasına ve emeği geçen herkese esnaf ve sanatkarlarımız adına teşekkür ederim.”

Genel Kurul sonucunda olan Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi’nin Ali Evren başkanlığındaki yönetim kuruluna Şevket Keskin, Ünal Ergöç, Orhan Özbek ve Mehmet Büyükelçi seçilirken, Yönetim Kurulu Yedek üyeliklerine Mehmet Turhan, Ahmet Turan Mutlu, Abdullah Uğur, Hasan Basri Orhan ve Mehmet Kaplan getirildi. Denetim Kurulu Üyeliklerine Cumali Savaş ve Mesut İnce, Denetim Kurulu Yedek Üyeliliklerine İzzet Demirci ve Ümit Emre getirildiler.