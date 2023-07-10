Malatya genelinde istinat duvarı çalışmaları devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından oluşabilecek toprak kaymalarına karşı tehlike arz eden noktalarda istinat duvarı yapım çalışmalarını sürdürüyor.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler ve yoğun yağış nedeniyle Üzümlü Mahallesinde heyelan meydana geldi. Gerçekleşen heyelan sonrasında mahallenin yolu kapandı ve trafiği sekteye uğradı. Mahalledeki sorunu gidermek üzere harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, toprak kaymalarını önlemek amacıyla bölgede istinat duvarı çalışmalarına başladı.

Büyükşehir Belediyesi Battalgazi İlçesi sınırları içerisinde yer alan Üzümlü Mahallesinde istinat duvarı çalışması gerçekleştiriyor. Çalışmaların gerçekleştirildiği alanda açıklamalarda bulunan Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı M. Hakan Demir, 13 ilçede yol çalışmalarının devam ettiğini söyleyerek, “Bilindiği üzere genelde asfalt ağırlıklı çalışıyoruz. Ancak bunların yanı sıra yol alt yapıları sağlama alacak, sanat yapıları, köprüler, istinat duvarları, perde duvarları şeklindeki çalışmalarımız da devam ediyor. Battalgazi ilçemize bağlı Üzümlü Mahallemizde bir heyelan oluşmuş buna bağlı olarak da trafik sekteye uğramıştı. Muhtarımızın bize oluşturduğu talep üzerine, Üzümlü Mahallemizde istinat duvarı çalışmalarına başladık. Burada yapılan duvarın yaklaşık yüksekliği 9-10 metre civarında yapılıyor. Böylelikle bölgede bulunan heyelan tehlikesi giderilmiş olacak. Çalışmalarımızın Üzümlü Mahallemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Köprü ve sanat yapı ihaleleri kapsamında daha önce Darende ve Kuluncak’ta çalışmalara başladıklarını da hatırlatan Demir, “Çalışmalarımız Pütürge, Arapgir ve diğer ilçelerimizde de devam edecek. Ayrıca taş duvar ihalemizi de yapmış bulunmaktayız. Bu çalışmalarımızı da çeşitli mahallelerimizde başlattık” diye konuştu.