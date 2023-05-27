Malatya Hafız İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerini bekliyor

Malatya Hafız İmam Hatip Ortaokulu 2023-2024 eğitim öğretim yılı öğrenci kabul süreci devam ediyor. Okul Müdürü Feyzullah Acar, 31 Mayıs’ta sona erecek kayıtlar için velilerin biran önce kayıtlarını yapmaları çağrısında bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ’Hafız Yetiştirme ve Akademik Başarıyı Destekleme’ projesi çerçevesinde 2020-2021 eğitim-öğretim yılında faaliyetine başlayan Malatya Hafız İmam Hatip Ortaokulunda yeni kayıt süresi 31 Mayıs’ta sona eriyor.

Okul Müdürü Feyzullah Acar, hem akademik hem hafızlık anlamında çok büyük avantajlar sağladıklarını belirterek öğrencilerin 4 yılın sonunda hem hafızlığı tamamladıklarını hem de LGS’de Türkiye’nin en iyi liselerine yerleşme hakkına sahip olduklarına dikkat çekti. 2023-2024 Eğitim öğretim yılı için okullarında öğrenci kabul sürecinin 31 Mayıs günü sona ereceğinin altını çizen Acar, “Son başvuru tarihi 31 Mayıs’tır, sınav tarihi ise 10 Haziran’dadır. Öğrencilerimiz internet sitemiz üzerinden başvuru yapmalarını bekliyoruz. Detaylı bilgiye de internet sitemiz üzerinden ulaşabilirler” dedi.

Öğrencileri tam donanımlı bir okulla desteklediklerine de vurgu yapan Acar, şunları söyledi:

“Okulumuzda, kapalı spor salonu, halı saha, kodlama atölyesi, musiki atölyesi, sanat atölyesi, tilavet odaları, konferans salonu, yemekhane gibi 20’ye yakın etkinlik alanı var. Bunun yanı sıra öğretmenlerimizi de proje okulu yönetmenliğine göre seçiyoruz. Burada görev yapan Kur’an kursu hocalarımız Yeşilyurt İlçe Müftülüğü tarafından seçiliyor, akademik hocalarımızda teklifle atanıyorlar. Hafızlık öğrencilerimiz Malatya’nın en iyi Türkçe, matematik ve Fen öğretmenlerinden ders alma imkanına sahip oluyorlar. Öğrencilerimiz bu sayede hem akademik hem hafızlık anlamında çok büyük bir avantaj sağlıyorlar. Bunun dışında okulumuzun fiziki donanımından da istifade ederek hem eğleniyorlar hem de kendilerini geliştiriyorlar. Öğrencilerimiz bu 4 yılın sonunda hem hafızlığını tamamlıyorlar hem de LGS’de Türkiye’nin en iyi liselerine yerleşme hakkına sahip oluyorlar.”

Protokol gereği öğrencilerin 5’inci ve 6’ıncı sınıfta hafızlığını bitirdiğini ve 7’inci sınıfta ise pekiştirme yaptıklarını kaydeden Acar, “7’inci sınıftaki 50 öğrencimizden 36’sı hafızlığını bitirdi ve pekiştirme süreçleri devam ediyor. İnşallah haziran ayında da hafızlık belgelerini alacaklar. İnşallah her geçen yıl bu sayı artacak ve Malatya’mıza her sene 60-70 tane hafızı buradan mezun edeceğiz ve bunlar toplumumuza yön verecekler diye temenni ediyoruz” diye kaydetti.

Okul Müdürü Acar, son olarak şunları söyledi:

“İnşallah bu öğrencilerimiz ahiret anlamında çok iyi birer hafız olarak ahiretlerini kurtaracaklar ve çevresini bu sayede destekleyecekler. Hem de İnşallah geleceğin mühendisleri, doktorları, hukukçuları ve bürokratları olarak ülkeye en üst perdeden hizmet edecekler.”