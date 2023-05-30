Malatya iki ayrı kaza: 2 yaralı

Malatya'da meydana gelen iki ayrı kazada 2 kişi yaralandı.

Malatya iki ayrı kaza: 2 yaralı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da meydana gelen iki ayrı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi’nde meydana gelen kazada, E G idaresindeki 44 FE 459 plakalı araç, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada H.G. yaralandı. Yaralı sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Büyükşehir Belediyesi İnönü Caddesi üzerinde meydana gelen bir başka kazada ise sürücünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi. Kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücüye ambulansta müdahalede bulunurken, kazalarla ilgili inceleme başlatıldı

Malatya iki ayrı kaza: 2 yaralı
Malatya iki ayrı kaza: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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