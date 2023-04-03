Malatya İl Geneli 03.04.2023 Deprem Durum Çizelgesi

Enkaz kaldırma

İl genelinde;

✅ 5.393 yıkık/acil yıkılacak yapı,

✅ 2.525 enkazı tamamen kaldırılan yapı,

✅ Toplam İlerleme %68,49

Barınma

✅ İl merkezinde toplu çadır alanlarında 4.526 çadır, ilçelerinde AFAD tarafından toplam 72.549, STK, kurum ve kuruluşlar tarafından 2.160 olmak üzere Toplam 79.235 çadırın dağıtım ve kurulumu yapılmıştır.

✅ İl merkezinde 34 çadır alanı ve ilçelerde 16 olmak üzere toplam 50 çadır alanı kurulmuş olup çadır kentlerde ve bireysel çadırlarda 311.555 kişi yaşamaktadır.

✅AFAD tarafından 56 konteyner kent çalışması başlatılmış ve 21.484 konteyner konulması planlanmakta olup konteyner kentlere toplam 8.238 konteyner konulmuştur.

✅Toplam 10 noktada 4.935 adet konteyner yerleşimi tamamlanarak 20.209 kişi yaşam sürdürmektedir.

✅E-Devlet üzerinden yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı toplam 31.307 konteyner başvurusu yapılmış olup, kriterlere uygun 18.284 talep bulunmaktadır.

✅Vatandaş beyanına göre 65.504 kira yardımı başvurusu olup, kriterlere uygun 44.859 talep bulunmaktadır.

✅ Çadır alanlarında toplam 1.672 WC ve 903 duş kurulmuştur.

✅ Tesislerde toplam 3.238 WC ve 2.354 duş mevcuttur.

✅Toplam 445 çamaşır makinesi, 286 çamaşır kurutma makinesi kurulmuştur.

✅ 25 alanda 3.059 konteyner işyeri planlanmakta olup, 225 işyeri tamamlanmış ve 2.944 işyeri için çalışmalar devam etmektedir.

Beslenme

✅İl genelinde aktif olarak 84 dağıtım aracı, 62 yemek üretim noktası, 13 ikram aracı ile hizmet verilmeye devam edilmektedir.

✅Beslenme platformu üyeleri ile birlikte il merkezinde ve ilçelerde toplam 320 noktada hizmet verilmiş olup günlük 370.965 yemek ikramı ile aktif beslenme 03.04.2023 DEPREM DURUM ÇİZELGESİ hizmeti verilmeye devam edilmektedir.

✅ Depremin ilk anından bugüne kadar 25.166.170 yemek ikramı gerçekleştirilmiştir.

✅Hali hazırda devam eden ve ramazan ayı boyunca devam edecek sahur/kahvaltı, öğle ve iftar yemeği verilen 320 dağıtım noktasına ilave olarak 70 iftar çadırı eklenmiştir.

✅Her bir iftar çadırının yanına İl Müftülüğü tarafından teravih namazı için çadır kurulmuştur.

✅Teravih çadırlarının yanında ise Türk Kızılay tarafından kurulacak çay dağıtım noktalarında iftardan sahur vaktine kadar ikramlık ve içecek dağıtımları yapılacaktır.

Psikososyal Destek

✅Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı psikososyal destek ekibince 104 Bin, Sağlık İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Kızılay, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 79 Bin olmak üzere toplamda 183 Bin kişiye ulaşılmıştır.

Ayni Bağış

✅Toplam 14 ayni bağış depo oluşturulmuş olup bugüne kadar 1.998 tır gelmiş olup, 1.475 tır yardım malzemesi dağıtılmıştır.

✅Merkez ve ilçeler dâhil toplam 13 noktada sosyal market kurulmuştur.

Elektrik-Su-Doğalgaz-Haberleşme-Ulaşım

✅Malatya il genelinde deprem öncesi elektrik abone sayısı 466.193 olup deprem sonrası abone sayısı 320.403 olmuştur.

✅Şebeke suyu verilme oranı %99,6’dır.

✅Deprem sonrası doğalgaz abone sayısı 152.740, gaz kullanabilecek abone sayısı 149.771 oranı %98’dir.

✅Haberleşme merkez ve ilçelerde %100 iletişim sağlanmaktadır.

✅ Ulaşıma kapalı bir yol bulunmamaktadır.

Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri

✅ Destek olarak 6.595 yetiştiriciye 3.466,2 ton yem dağıtımı yapılmıştır. Ayrıca, 40.195 üreticiye 173,4 Milyon TL, 21.528 yetiştiriciye de 116,4 Milyon TL tarımsal destek ödemesi yapılmıştır.

✅ Sahipsiz kalan evcil hayvanların ve sokak hayvanlarının beslenmesi için 21 ton Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 10 ton AFAD tarafından toplam 31 ton mama dağıtımı yapılmıştır. 8 Haydi Ekibi hizmet vermektedir.