Malatya İl Genelinde Kapalı Yol Bulunmuyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay, kar yağışının akabinde Malatya genelinde 530 mahalle yolunun kapandığını, ancak Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen yoğun çalışmalar neticesinde 3 Şubat Cuma günü saat 12.00 itibariyle tüm yolların açıldığını ve kapalı yol kalmadığını belirtti.

Cemal Noğay, “Kar yağışının başladığı ilk andan itibaren 7/24 esasına göre 500 araç ve iş makinesi ile 1300 personelimiz, 718 mahallemizde vatandaşlarımızın sorun yaşamamaları için sahada karla mücadele çalışmalarına başladılar. Yağışın ardından ilk etapta 530 mahalle yolumuz kapanmıştı. Ancak ekiplerimizin yoğun çalışmaları neticesinde 3 Şubat Cuma günü sabah saatlerine kadar kapalı yolların büyük bölümü açılmış sadece 72 mahalle yolumuz kalmıştı.

Ekiplerimizin çalışmaları ile gün içerisinde kapalı olan Akçadağ’da 6, Arapgir de 8, Battalgazi’de 3, Darende’de 13, Doğanyol’da 4, Hekimhan’da 8, Kale’de 2, Kuluncak’ta 5, Pütürge’de 11, Yazıhan’da 10, Yeşilyurt’ta 2 olmak üzere toplam 72 mahalle yolu da açılmış oldu. Böylece an itibariyle kapalı yolumuz bulunmuyor. Ancak kırsalda özellikle yüksek kesimlerde tipi nedeniyle zaman zaman yollarımızda kısmı kapanmalar oluyor, bu yollar da ekiplerimizin anında müdahalesi ile tekrar açılıyor.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi olarak Meteoroloji ile birlikte koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Hafta sonunda da ilimiz genelinde kar yağışının olacağı tahmin ediliyor. Ancak Belediyemizin tüm ekipleri teyakkuz halinde olup, vatandaşlarımızın sorun yaşamamaları için gerekli tüm tedbirler alınmış durumda.

Büyükşehir Belediyemiz ayrıca bu soğuk kış günlerde sokakta kalan vatandaşlarımız için de gerekli tedbirleri almış olup, kendilerini pansiyon ve otellerde ağırlamaya devam etmektedir.

Yine Park ve Bahçelere bağlı ekiplerimiz de yoğun kar nedeniyle kırılan ağaçları ve ağaç dallarını kaldırırken, çatlamış ve kırılma tehlikesi olan ağaçlar da tespit edilerek gerekli çalışmalar yapılıp, bu dallar da düşmeden kaldırılıyor” dedi.