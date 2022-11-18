Malatya İl Jandarmadan Dron Destekli Uyuşturucu Operasyonu

Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Yazıhan ilçesinde ikamet eden 4 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı duyumu alındı. Yazıhan İlçesi Gövük, Doğuş, Yeni ve Gayret mahallelerinde şahısların dron destekli ev ve eklentilerinde uyuşturucuya hassas köpekler vasıtasıyla yapılan aramada, 4 kilo 389 gram esrar, 1 adet kurusıkı tabanca ve uyuşturucu madde tartımında kullanılan 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şahsın gözaltına alındığı belirtilirken, tahkikatın sürdürüldüğü kaydedildi.