Malatya İl Koordinasyon Kurulu ve İl İdare Şube Başkanları Toplantısı Gerçekleştirildi

Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda 2022 yılı yatırımları değerlendirildi.

Malatya da 2022 yılı yatırım programı kapsamında toplam 764 projenin uygulandığını kaydeden Vali Hulusi Şahin, “Uygulanan bu yatırım projelerimizin 517'si genel ve özel bütçeli kuruluşlarımıza aittir. Belediyelerimiz tarafından yürütülen yatırım projesi sayısı ise 247'dir. Genel ve özel bütçeli yatırımcı kuruluşlarımızın yatırımlarının toplam proje tutarı 12 milyar 941 milyon 793 bin liradır. 2022 yılı ödeneği 2 milyar 936 milyon 95 bin lira, 2022 yılı harcaması 2 milyar 320 milyon 130 bin lira, nakdi gerçekleşme oranı yüzde 79'dur” dedi.

Malatyanın 2022 yılı mahalli idareler dahil, toplam kamu yatırımlarının proje sayısının 764, toplam proje tutarının 19 milyar 1 milyon 878 bin lira, 2022 yılı ödeneğininse 8 milyar 335 milyon 914 bin lira olduğunu dile getiren Şahin, 2022 yılı harcamasının 4 milyar 376 milyon 102 bin lira, nakdi gerçekleşme oranının ise 53 olduğunu söyledi.

Vali Şahin, 2022 yılında genel olarak projelerin 314'ünün tamamlandığını, 235'inin devam ettiğini, 142'sinin ihale aşamasında olduğunu aktararak, bunlardan 30'unun tasfiye edildiğini, 43 projeye de çeşitli nedenlerle başlanamadığını belirtti.

Toplantı, Kamu kurum ve kuruluşların yatırımlarının değerlendirilmesiyle sona erdi.