Malatya jandarmasından uyuşturucu ve kaçakçılığa geçit yok

Malatya’da jandarma tarafından Temmuz ayında düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ile kaçak alkol ele geçirilirken 8 zanlı tutuklandı.

Malatya’da uyuşturucu imal ve ticareti ile kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdüren Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Temmuz ayında düzenlenen 47 ayrı operasyonda 3 kilo 6 gram kubar esrar, 186 kök kenevir bitkisi, 1 kilo 260 gram metamfetamin, 782 adet uyuşturucu hap, 4 gram bonzai, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 334 litre kaçak alkol, 267 paket sigara ile 1 adet define arma detektörü ele geçirildi.

Olaylarda 71 şüpheli hakkında işlem yapılırken 8 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.