Malatya kayısı isimli kitap ödül getirdi

Malatya Kayısısı (Malatya Apricot) kitabı İsveç’te düzenlenen “Gourmand World Cookbook Awards 2023” (Gourmand Dünya Yemek Kitabı Ödülleri 2023) yarışmasında şampiyonluk ödülünü aldı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Murat Asma’nın Malatya Apricot (Malatya Kayısısı) kitabı Gastronomi kitaplarının "Nobel"i olarak adlandırılan Gourmand World Cookbook Awards’ta 2023 ödüle layık görüldü.

Kitap, Malatya eski valilerinden Prof. Dr. Ulvi Saran öncülüğünde başlatılan Malatya Kitaplığı Projesi’nin 40. ve aynı zamanda son kitabı olarak Malatya Valiliği ve Malatya Ticaret Borsası tarafından Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmıştı. Malatya Kayısısı kitabı, Kamboçya’nın Siem Rap şehrinde 9-12 Mart 2023’te yapılan ön elemelerde farklı ülkelerden yarışmaya katılan 9 kitap ile birlikte finallerde yarışmaya hak kazanmıştı. 25-28 Mayıs’ta İsveç’in Umea kentinde Dünya Gıda Sempozyumu’nun kapanış töreninde yarışmada dereceye giren kitaplar açıklanırken, şampiyonluk ödülünün "Malatya Apricot" kitabına verildiği duyuruldu.

Asma’nın kitabı "E11 Meyve Kitapları" kategorisinde şampiyon olurken, aynı kategoride ikincilik ödülünü Fransız yazar Alexandre de Lanoix’nin, Le Sureau yayınevi tarafından basılan, “Cevizin Küçük Antlaşması” diye çevrilebilecek Petit Traite de La Noix adlı kitabı aldı.

Yarışmada üçüncülük ödülü İtalyan Donatella Lippi’nin eseri I Pomodori A Raggi X (X-Işınından Görülen Domatesler), dördüncülük ise Uruguay’dan Marcella Baruch, Paul Bennett ve Francisco Supervielle’nin ortak çalışması İspanyolca yayınlanmış Tierra (Toprak) adlı esere verildi.