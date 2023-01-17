Malatya Musiki Cemiyetinden Huzurevinde Moral Konseri

Malatya Musiki Cemiyeti, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Malatya Huzurevinde konser verdi.

Malatya Musiki Cemiyetinden Huzurevinde Moral Konseri
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Konsere Vali Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen ve Huzurevi sakinleri katıldı.

Huzurevi sakinlerinin tekdüze yaşamlarını biraz olsun renklendirmek, onlara moral vermek ve kendilerini yalnız hissetmemelerini sağlamak amacıyla düzenlenen konserle, Huzurevi sakinleri doyasıya eğlendi. Konser programı güzel görüntülere sahne oldu.

Huzurevinde kalan büyüklerimizle beraber yemek yiyen, Huzurevi sakinleri ile tek tek ilgilenerek, onlarla sohbet eden, dertlerini, sıkıntılarını dinleyen Vali Şahin ve Ebru Şahin, günlük yaşamlarının büyük bir kısmını Huzurevinde geçiren büyüklerimizin Huzurevinden çıkmadan futbol müsabakalarını takip edebilmeleri için Huzurevine Digitürk Spor Paketi hediye etti.

Vali Şahin, konser sonrasında Huzurevi sakinleri adına, bu anlamlı konser nedeniyle Musiki Cemiyeti Solisti Sena Altıntop Göksu’ya çiçek takdiminde bulundu.

Huzurevi sakinleri, Vali Şahin ve eşi Ebru Şahin’e kendilerini ziyaretlerinden ve bu güzel etkinlikten dolayı duydukları memnuniyeti ifade ederek teşekkürlerini ilettiler.

Malatya Musiki Cemiyetinden Huzurevinde Moral Konseri
Malatya Musiki Cemiyetinden Huzurevinde Moral Konseri
Malatya Musiki Cemiyetinden Huzurevinde Moral Konseri
Malatya Musiki Cemiyetinden Huzurevinde Moral Konseri
Malatya Musiki Cemiyetinden Huzurevinde Moral Konseri
Malatya Musiki Cemiyetinden Huzurevinde Moral Konseri
Malatya Musiki Cemiyetinden Huzurevinde Moral Konseri
Malatya Musiki Cemiyetinden Huzurevinde Moral Konseri
Malatya Musiki Cemiyetinden Huzurevinde Moral Konseri
Malatya Musiki Cemiyetinden Huzurevinde Moral Konseri
Bülten
Hasan Yağmur

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