Malatya'nın 1 tonluk 'Paşası' rekor fiyata satıldı

Malatya'da özel bir besi çiftliğinde yetiştirilen 1 ton ağırlığındaki 'Paşa' ismi verilen kurbanlık tosun 145 bin TL'ye alıcı buldu.

Malatya'nın 1 tonluk 'Paşası' rekor fiyata satıldı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Malatya’da özel bir besi çiftliğinde yetiştirilen 1 ton ağırlığındaki ’Paşa’ ismi verilen kurbanlık tosun 145 bin TL’ye alıcı buldu.

Malatya’da kurban bayramına sayılı günler kala kurbanlık satışlarında hareketlilik yaşanırken, Akçadağ ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi’nde bulunan İbrahim Küçükaslan’a it özel bir besi çiftliğinde yetiştirilen yaklaşık bir ton ağırlığındaki ‘Paşa’ ismi verilen kurbanlık tosun 145 bin TL’ye alıcı buldu. 25 yıldır hayvancılık sektöründe faaliyet gösterdiklerini kaydeden işletme sahibi İbrahim Küçükaslan, yaklaşan kurban bayramı öncesi satışlarının sürdüğünü belirterek, bu yıl depremden dolayı satışlarda bir durgunluk yaşandığını söyledi. İşletmedeki kurbanlık fiyatlarının 60 ila 150 bin TL aralığında değiştiğini kaydeden Küçükaslan,” Bir tonluk paşa ismini verdiğimiz danamızı komşumuza sattık. Paşa besimizin favori hayvanı yaklaşık 10 aydır bakımını yapıyoruz” dedi. İşletmenin en gözde kurbanlığını satın alan Hasan Ulutaş ise ‘Paşa’ ismi verilen kurbanlığı ilk gördüğü anda itibaren beğendini ifade ederek yüksek olan fiyatlara rağmen kurban ibadetini yerine getireceklerini söyledi.

Malatya'nın 1 tonluk 'Paşası' rekor fiyata satıldı
Malatya'nın 1 tonluk 'Paşası' rekor fiyata satıldı
Malatya'nın 1 tonluk 'Paşası' rekor fiyata satıldı
Malatya'nın 1 tonluk 'Paşası' rekor fiyata satıldı
Malatya'nın 1 tonluk 'Paşası' rekor fiyata satıldı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

Bakmadan Geçme

Akrabaların arazi tartışması kanlı bitti: 1 yaralı
Akrabaların arazi tartışması kanlı bitti: 1 yaralı
Başkan Gürkan muhtarlarla bir araya geldi
Başkan Gürkan muhtarlarla bir araya geldi
Malatya'da yaralı bulunan doğan tedavi altına alındı
Malatya'da yaralı bulunan doğan tedavi altına alındı
Jandarmadan 'Cezaevi' operasyonu
Jandarmadan 'Cezaevi' operasyonu
Malatya'da topladığı mantardan yiyen kişi zehirlendi
Malatya'da topladığı mantardan yiyen kişi zehirlendi
Şantiye bekçisi uyuşturucu kullanırken yakalandı
Şantiye bekçisi uyuşturucu kullanırken yakalandı