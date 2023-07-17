Malatya'nın 2023 yılı yatırımlarının toplam bedeli 29 milyar 617 milyon 666 bin TL

Malatya Valisi Hulusi Şahin gerçekleştirilen 2023 yılı 3. İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, Malatya’nın 2023 yılı yatırım programında toplam 568 projenin yer aldığını belirterek, “Uygulanan bu yatırım projelerimizin 401 adedi genel ve özel bütçeli kuruluşlarımıza aittir" dedi.

Malatya’da 2023 yılı 3. İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Malatya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında gerçekleştirildi. Tüm kamu, kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yer aldığı toplantının açılışında konuşan Vali Hulusi Şahin, Malatya’nın 2023 yılı yatırım programında toplam 568 projenin yer aldığını belirterek, “Uygulanan bu yatırım projelerimizin 401 adedi genel ve özel bütçeli kuruluşlarımıza aittir. Belediyelerimiz tarafından yürütülen yatırım projesi sayısı ise 167 adettir” dedi.

Genel ve özel bütçeli kuruluşlara ait olan 401 projenin toplam tutarının 21 milyar 21 milyon 33 bin TL olduğunu belirten Şahin, 2023 yılı ödeneğinin ise 2 milyar 916 milyon 397 bin TL olduğunu söyledi. Bu ödeneğin ikinci dönem itibariyle harcamasının 673 milyon 966 bin TL olduğu da ifade eden Şahin, nakdi gerçekleşme oranının da yüzde 23 seviyesinde olduğunu belirtti.

Yine belediyelere ait 167 projenin de toplam tutarının 8 milyar 596 milyon 632 bin TL olduğunu ve bu yılki ödeneğin 7 milyar 535 milyon 122 bin TL olarak belirlendiğini ifade eden Şahin, harcamanın 967 milyon 664 bin TL ile yüzde 13 oranında nakdi gerçekleşme sağladığını söyledi.

Malatya genelinde 2023 yılı yatırım programında yer alan toplam 568 projenin tutarının 29 milyar 617 milyon 666 bin TL ve bunun ödeneğinin ise 10 milyar 451 milyon 519 bin TL olduğunu açıklayan Vali Şahin, “ Yatırım projelerimize yılın ikinci dönemi itibariyle 1 milyar 641 milyon 630 bin TL harcama yapılarak yüzde 16 oranında nakdi gerçekleşme kaydedilmiştir. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen asrın felaketi depremler nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarımızın depreme ilişkin faaliyetlere önem ve öncelik vermesi nedeniyle yatırımlarımızın gerçekleşme oranı istenilen seviyede bulunmamaktadır. 2023 yılı kamu yatırım projelerimizin sektörel dağılımı ise şu şekildedir. Projelerimizin 156 adedi diğer kamu hizmetleri, 150’si eğitim, 95’i tarım, 61’i ulaşım, 31’i konut, 30’u enerji, 21’i sağlık, 18’i kültür-turizm ve 6’sı imalat sektöründe yer almaktadır” dedi.

Vali Şahin ayrıca bu yıl ki yatırım programında yer alan toplam 568 projenin 91’inin tamamlandığını da belirterek “226 adet proje halen devam etmekte, 181 adedi ihale aşamasında, 16 adedi tasfiye edilmiş ve 54 projeye de çeşitli nedenlerle başlanamamıştır” bilgisini paylaştı.

Toplantı daha sonra ilgili kurumların kendi yatırımları ile ilgili detaylı bilgileri vermesi ile devam etti.