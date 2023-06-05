Malatya'nın ihracatı yükselişe geçti

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Mayıs ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, depremin etkisiyle Malatya’nın ihracatında başlayan düşüşün Mayıs ayı itibariyle yükselişe geçtiğini söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Mayıs ayı ihracat rakamları açıklandı. TİM verilerine göre Malatya’dan 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 12 artışla 31 milyon 169 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.

Öte yandan Mayıs ayındaki ihracatın 2022 yılının Mayıs ayına göre de yüzde 4 artışla gerçekleştiği görüldü.

Depremin etkisiyle Malatya’nın ihracatında başlayan düşüşün Mayıs ayı itibariyle yükselişe geçtiğini söyleyen Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “6 Şubatta yaşadığımız deprem felaketi ardından düşüş eğiliminde olan ihracatımızın toparlanıyor oluşu şehrimiz ve ülkemiz adına umut verici. Tüm zorluklara rağmen dimdik ayakta duran, memleketi ve ülkesi için üretmeye devam eden üyelerimizi ve emektar çalışanlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

İhracatı destekleyecek yeni teşviklere ihtiyaç olduğunu vurgulayan Başkan Sadıkoğlu, “Düşen ihracatımızın Mayıs ayı ile birlikte yükselişe geçmesi bizleri biraz olsun umutlandırdı. Küresel pazarlarda yaşanan resesyon ihracatımızda önde gelen ülkelerin ithalat taleplerini etkilemeye devam ediyor. Böylesine bir süreçten geçerken ihracatımızı destekleyecek yeni teşviklere ihtiyacımız var. Deprem sonrasında en büyük sorunu istihdamda yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Bunun çözümü için personel açısından deprem bölgesini cazip kılacak düzenlemeler yapılması gerekiyor. Personelden kesilen gelir vergisi ve sigorta primlerinin personele iade edilmesi bu anlamda faydalı olacaktır. Hem finansmana ulaşmakta hem de yüksek kredi maliyetleri sebebiyle sıkıntılarımız maalesef büyüyor. Bununla birlikte kur baskısı ve ikili kur konusunda yaşadığımız zorlukların aşılması beklentilerimiz arasında yer alıyor. Sorunlarımız olsa da biz her şartta üretime, ihracata, istihdama devam edeceğiz. Tamamlanan seçimler ve oluşan yeni kabine sonrası iş dünyasına daha çok kulak verildiği ve çözümler üretildiği bir dönemin başlangıcını umut ediyoruz” diye konuştu.