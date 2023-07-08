Malatya'nın kent merkezi için hazırlanan proje görücüye çıktı

Asrın felaketinde ağır yara alan Malatya’da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlattırılan kent merkezinin yeni mimari projesi istişareye açıldı.

6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerden biri olan Malatya’da, kent merkezinin yeniden inşası noktasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Mimar Hilmi Güner’e hazırlattırılan taslak planlama kamuoyuna açıklandı.

Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda hazırlanan proje detayları ile konunun paydaşlarına aktarıldı. Geniş katılımlı gerçekleşen toplantıya Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile muhtarlar katıldı.

‘Malatya Kent Merkezi Planlama İstişare Toplantısında söz alan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, deprem süresi boyunca yapılan bazı çalışmalardan bahsederek kent hafızasının korunması adına gerekli çalışmaların yapıldığı ve azami titizliği gösterdiklerini belirtti.

Asrın felaketinde Malatya’da 128 bin bağımsız bölümün yıkıldığını ve bin 237 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatan Gürkan, ilk günden itibaren şehrin omurgasının bozulmasına karşı çıktıklarını da söyledi. Uydu kentler yapma anlayışı içerisinde olmadıklarını da anlatan Gürkan, “İlk günden bu yana şehrimin belleği, hafızası, kent kimliği, demografik yapısı, sosyolojik yapısı, bozulmasın ve yerinde dönüşüm yapılsın dedim. Bütüncül plan dedim. Bütüncül planda lokal uygulamalarla planın entegre edilmesini istedik” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın toplantısına katılarak yerinde dönüşümü ve yatay mimariyi dile getirdiklerini belirten Gürkan, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, her konut için 500 bin hibe, 500 bin de faizsiz kredi vereceğini bildirdi. 150 metrekarenin üzerindeki inşaatlara da 750 bin kredi, 500 bin hibe, iş yerleri için 250 bin hibe 250 bin kredi şeklinde bir destekleme yapılacağını ifade ettiler. Şu anda kesinleşmiş bir plan yok ama taslak halinde olan bir plan elimizde var. Hilmi Bey, bunu kamuoyu ile paylaşacak. Ayrıca 15 Temmuz’dan sonra Akçadağ, Doğanşehir, Yeşilyurt ve Battalgazi’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın yetkilileri gelecek, buralarda büro açacaklar ve imar çalışmalarını yürütecekler” şeklinde konuştu.

“Herkesin sorumluluğunun farkında olması gerekiyor”

Malatya Valisi Hulusi Şahin’de Malatya’yı daha iyi bir seviyeye getirmek için çalıştıklarını belirterek şehirde ticaretini kalbi olan Akpınar bölgesinde yapılacak olan bütüncül çalışmanın nasıl bir temel üzerinde planlandığını istişare edip, görüş alacaklarını söyledi.

Asla kapalı kapılar ardında iş çevrilmediğini de belirten Şahin, “Böyle bir derdimiz yok. Bu karalamalar ve manipülasyonlarla ancak size hizmet edenlerin moralini bozarsınız. Yapılmaya çalışılan en güzel hizmeti yapıp, Malatya’yı geleceğe taşımak. Doğru adımlar atarsak Malatya olduğundan çok daha iyi noktaya 3-4 senede gelir ve deprem öncesinden çok daha iyi bir şehir kültürüne kavuşur. Yanlış yaparsak da tarih bizi asla affetmez” dedi.

“Yapılardaki simetriye önem vereceğiz”

Yapılan konuşmaların ardından Malatya kent merkezi için tasarlanan proje Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı adına toplantıya katılan Mimar Hilmi Güner tarafından anlatıldı. Burada şehrin planlamasına dair açıklamalarda bulunan Güner, “Bakanlıkla beraber bütün deprem bölgesini gezdik. Daha sonra da Malatya’nın kent merkezini inceledik. Gezdiğimiz zaman şunu anladık, şehrin hafızasını tekrara sağlamak için Yeni Cami ve çevresindeki tüm yapıları tekrar toparlarsak şehrin hafızasını iyi bir başlangıçla oluşturabileceğimizi düşündük. Buralardaki mülkiyet durumunu ve bağımsız bölüm sayılarını öğrenerek, doğru mimari ve şehircilik planı ile tekrar oluşturmaya çalıştık. Malatya’da 3. Depremin olması nedeniyle hasar tespit raporları bir daha revize edilince bu süreç biraz uzadı ve biz projeyi 7-8 kere çizmek durumunda kaldık. Ortalama ticaret alanını 40 metre kare olarak belirledik. Ayrıca eğer yapınızın emsali 0.40 ise o kadar bir emsal verilecek. Cephe boylarını önceki haliyle bir tutabiliriz. Yani ticaretin ölmemesi, için bazı noktalarda esnek davrandık. Şehrin merkezinde yapılan tüm yapılarda bodrum katları öneriyoruz. Ayrıca bu bölgeye 2 bin araçlık otopark ilavesi de sunacağız. Bu bölge 27 adadan oluyor ve bu adaları tek tek çalıştık. Malatya’daki her yapıda bodrum katı olacak, zemin etüdü yapılacak, hiçbir yapıda asma kat olmayacak, çatı arası kullanımı olmayacak, kapalı açık çıkma olamayacak. Konut altı ticarete mümkün olduğu kadar izin vermemeye çalıştık. Yapılardaki simetriye önem vereceğiz” diye konuştu.