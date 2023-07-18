Malatya'nın Mercedes Kadir'i beyaz perdeye taşınıyor

Malatya’da uzun yıllar üzerine bindiği 3 metrelik sırığını aracı sanarak şehirde nam salan Mercedes Kadir lakaplı Fatih Kaydı’nın hayatı beyaz perdeye taşınıyor. Film için Malatya’ya gelen ünlü yönetmen Serdar Akar, yer seçimi için çalışmalara başladı.

Malatya’da arabası sandığı 3 metre uzunluğundaki sırık ile gün boyu sokaklarda dolaşan ve halk arasında ‘Mercedes Kadir’ olarak bilinen 36 yaşındaki Fatih Kaydı 2020 yılında solunum yetmezliğine bağlı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Ünü tüm Türkiye’ye yayılan Mercedes Kadir’in ölümü üzüntüyle karşılanırken, bu renkli kişiliği beyaz perdeye taşımak için sinema yapımcıları da harekete geçti.

Kurtlar Vadisi Irak, Kurtlar Vadisi Vatan, Behzat Ç, Cennet Mahallesi, Payitaht Abdulhamit gibi film ve dizilerde yönetmen ve senaristlik yapan Serdar Akar, ‘Mercedes Kadir’in renkli hayatını sinemaya taşımak için Malatya’ya geldi. Filmin çekileceği mekanları belirlemek üzere incelemelerde bulunan Yönetmen Akar, daha sonra basın mensupları ile bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Bir otelde gerçekleşen tanıtım toplantısında film hakkında bilgiler veren Yönetmen Serdar Akar, Mercedes Kadir’in hayatı üzerinden Malatya’nın önemli değer ve mekanlarının da tanıtımının yapılacağını ifade etti.

15 Ağustos itibariyle çekimlere başlamayı planladıklarını belirten Akar, renkli kişiliği ve uğurlu bir karakteri ile fatih Kaydı’nın hayatını beyaz perdeye taşıyacaklarını söyledi. Namı değer Mercedes Kadir’in Malatya ile bütünleşmiş ve topluma mal olmuş bir karakter olduğunu belirten Akar, “Kadir’in hayat hikayesinin yerine daha çok onun inceliklerini, yardım severliğini, karakterini anlatan bir hikaye yapmayı hedefliyoruz” dedi.

6 Şubat depremi sonrası Malatya’da böylesine bir filmi çekmenin zorluklarına da değinen Akar, “Tabi yerel yönetimlerin bu tip projelere katkı yapmaları çok beklenilecek bir şey değil ama acıların unutulması, yaraların sarılması ve normal bir hayata geçilmesi için böyle şeylere de ihtiyaç oluyor açıkçası” şeklinde konuştu. Filmde Mercedes Kadir rolünü oynayacak sanatçının da henüz netleşmediğini de belirten Akar, “Kendisine çok benzeyen birisimi olsun, yada çok benzeyen değil de iyi bir oyuncumu olsun diye araştırıyoruz tabi şuanda” ifadelerine yer verdi.

Filmin senaristi Gökhan Demirci’de yaklaşık 5 aydır hazırlıkları sürdürdüklerini belirterek, mekan seçimi için sahada incelemeler yaptıklarını ve kısa sürede çekimlere başlayacaklarını söyledi.

Malatya İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ali Cengiz’inde katıldığı tanıtım toplantısında söz alan ‘Mercedes Kadir’ lakaplı Kadir Kaydı’nın kardeşi Suat Kaydı’da ailece kardeşlerinin filminin çekileceği için mutlu olduklarını ifade etti.

Doğduktan sonra yaşadığı sokağa adı verilen Mercedes Kadir’e, 2006 yılında ’özel plaka, ruhsat ve ehliyet’ hazırlamış, yine bir su markası da Kadir’i reklamda oynatmıştı. Her geçen gün şöhretine şöhret katan Mercedes Kadir’in öldükten sonra bal mumu heykeli de yine Büyükşehir Belediyesi’nin şehir müzesinde yer alıyor.