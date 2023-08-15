Malatya'nın Temmuz ayı uçuş istatistikleri yayımlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından Malatya Havalimanı'nın 2023 yılı Temmuz ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Malatya'nın Temmuz ayı uçuş istatistikleri yayımlandı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından Malatya Havalimanı’nın 2023 yılı Temmuz ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Yapılan açıklamada Malatya Havalimanı’nda temmuz ayında, iç hat yolcu trafiği 68 bin 994, dış hat yolcu trafiği ise 514 oldu. Böylece Temmuz’da toplam 69 bin 508 yolcuya hizmet verildi.

Temmuz ayında, Malatya Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği ise iç hatlarda 427, dış hatlarda 4 olmak üzere toplamda 431’e ulaştı. Aynı ayda kargo, posta ve bagaj kargo trafiği ise toplamda 623 ton oldu.

2023 yılının ilk 7 ayında ise Malatya Havalimanı’nda yolcu trafiği 424 bin 386 olurken, uçak trafiği 3 bin 718, yük trafiği is 3 bin 354 ton olarak gerçekleşti.

Malatya'nın Temmuz ayı uçuş istatistikleri yayımlandı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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