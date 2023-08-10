Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İhlas Haber Ajansı
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