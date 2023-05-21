Malatya Park AVM'de tiyatro etkinliği

Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde hafta sonu gerçekleşen etkinlikte 'Keloğlan korsana karşı' adlı tiyatro oyunu büyük beğeni topladı.

Malatya Park AVM'de tiyatro etkinliği
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde hafta sonu gerçekleşen etkinlikte ’Keloğlan korsana karşı’ adlı tiyatro oyunu büyük beğeni topladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleri ile Malatya Park AVM’de etkinlik sahne alan ’Keloğlan korsana karşı’ isimli tiyatro oyunu özellikle çocuklar tarafından ilgiyle izlendi. Katılımın yoğun olduğu gösteri de tiyatro oyununun yanı sıra kukla gösterileri, oyunlar ve yarışmalardan oluşan etkinlikler ile çocuklar eğlence dolu zaman geçirdi.

Malatya Park AVM'de tiyatro etkinliği
Malatya Park AVM'de tiyatro etkinliği
Malatya Park AVM'de tiyatro etkinliği
Malatya Park AVM'de tiyatro etkinliği
Malatya Park AVM'de tiyatro etkinliği
Malatya Park AVM'de tiyatro etkinliği
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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