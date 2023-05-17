Malatya Park AVM'de üniversite tanıtım fuarı açıldı

Anadolu Üniversiteler Birliği'nin düzenlediği Üniversite Tanıtım Fuarı MalatyaPark AVM'de gerçekleşti.

Malatya Park AVM'de üniversite tanıtım fuarı açıldı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Anadolu Üniversiteler Birliği’nin düzenlediği Üniversite Tanıtım Fuarı MalatyaPark AVM’de gerçekleşti.

15 farklı şehrin üniversitesinin katıldığı Üniversite Tanıtım Fuarı Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde başladı. Açılış törenine Malatya Valisi Hulusi Şahin, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber ve Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul’u katıldı.

Üniversiteye gidecek olan öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği fuarda, üniversiteler kurumları ile ilgili tanıtımlarını yaptı.

Malatya Park AVM'de üniversite tanıtım fuarı açıldı
Malatya Park AVM'de üniversite tanıtım fuarı açıldı
Malatya Park AVM'de üniversite tanıtım fuarı açıldı
Malatya Park AVM'de üniversite tanıtım fuarı açıldı
Malatya Park AVM'de üniversite tanıtım fuarı açıldı
Malatya Park AVM'de üniversite tanıtım fuarı açıldı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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