Malatya polisi seçim için teyakkuzda

Malatya'da, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine kısa bir süre kala emniyet yetkilileri harekete geçti.

Malatya polisi seçim için teyakkuzda
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da, 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine kısa bir süre kala emniyet yetkilileri harekete geçti.

14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine kısa bir süre kala Malatya polisi alarma geçti. İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren’in katılımlarıyla , seçimi güvenlik tedbirleri konulu toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya İl Emniyet Müdür Yardımcıları, İlçe Emniyet Müdürleri, Şube Müdürlerinin yanı sıra rütbeli personelin katılırken, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere yönelik hazırlıklar gözden geçirildi.

Malatya polisi seçim için teyakkuzda
Malatya polisi seçim için teyakkuzda
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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