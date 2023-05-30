Malatya polisi zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Malatya'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 9 kilo 720 gram skunk, 292 gram metamfetamin, 4.53 gram kokain, 201 adet extacy ele geçirildi. Olaylarla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Malatya polisi zehir tacirlerine göz açtırmıyor
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Ak parti haber detayı resim altı
Ak parti haber detayı resim altı
Ak parti haber detayı resim altı
Ak parti haber detayı resim altı

Malatya’da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 9 kilo 720 gram skunk, 292 gram metamfetamin, 4.53 gram kokain, 201 adet extacy ele geçirildi. Olaylarla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlılara yönelik operasyon düzenlendi. Narkotik madde arama köpeği Neptün’ünde yer aldığı operasyonlarda bir otomobilde yapılan aramada bagaj pandizotu ve servis tepsisinde zulalanmış 9 kilo 720 gram skunk ele geçirildi. Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde (MAŞTİ) yapılan bir başka operasyonda ise 292 gram metamfetamin, 4.53 gram kokain, 201 adet extacy hap ele geçirildi.

Operasyonlarda 2 zanlı gözaltına alındı. Olaylarla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Malatya polisi zehir tacirlerine göz açtırmıyor
Malatya polisi zehir tacirlerine göz açtırmıyor
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

Bakmadan Geçme

Malatya'da depremzedelere içme suyu faturasında kolaylık
Malatya'da depremzedelere içme suyu faturasında kolaylık
Gürkan, Orduzu Kaldırım Mahallesinde yol çalışmalarını inceledi
Gürkan, Orduzu Kaldırım Mahallesinde yol çalışmalarını inceledi
Malatya'da iş kazası: 1 yaralı
Malatya'da iş kazası: 1 yaralı
Deprem bölgesi Malatya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tam destek
Deprem bölgesi Malatya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tam destek
Sadıkoğlu'ndan seçim değerlendirmesi
Sadıkoğlu'ndan seçim değerlendirmesi
Deprem bölgesinde konutlar yükseliyor
Deprem bölgesinde konutlar yükseliyor