Malatya polisinden dronlu bayram denetimi

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentin muhtelif bölgelerinde dron destekli denetim yapıldı.

Malatya polisinden dronlu bayram denetimi
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentin muhtelif bölgelerinde dron destekli denetim yapıldı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası ve şehir içi yollarında bayram öncesi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı denetimlerini artırdı.

Ekipler, bayram öncesi, bayram günleri ve sonrasını kapsayacak şekilde gerekli tedbirleri aldı. Ölümlü ve yaralamalı trafik kazaları başta olmak üzere yaşanabilecek olumsuzların önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde vatandaşlar, dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda uyarıldı.

Kentin muhtelif bölgelerinde dron destekli denetimlerde gerçekleştiren ekipler kurallara uymayan sürücüleri cezai işlem uyguladı.

Denetimlerin bayram tatili süresince devam edileceği bildirildi.

Malatya polisinden dronlu bayram denetimi
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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