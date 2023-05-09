Malatya polisinden uyuşturucu sevkiyatına darbe: 15 kilo eroin ele geçirildi

Malatya merkezli iki ilde düzenlenen operasyonda 15 kilo 100 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Malatya polisinden uyuşturucu sevkiyatına darbe: 15 kilo eroin ele geçirildi
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya merkezli iki ilde düzenlenen operasyonda 15 kilo 100 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarına yönelik çalışmalarını sürdüren Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri doğu illerinden batı illerine uyuşturucu sevkiyatı hazırlığında olan zehir tacirlerine yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyonda B.H. isimli şahıs Şanlıurfa’da yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın aracında yapılan aramalarda benzin deposuna zulalanmış 30 paket halinde toplam 15 kilo 100 gram eroin ele geçirildi. Malatya’ya getirilen B.H. işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malatya polisinden uyuşturucu sevkiyatına darbe: 15 kilo eroin ele geçirildi
Malatya polisinden uyuşturucu sevkiyatına darbe: 15 kilo eroin ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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