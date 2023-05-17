Malatya Turgut Özal Üniversitesi standına yoğun ilgi

Anadolu Üniversiteler Birliği’nin (AÜB) düzenlediği Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı’nda yerini alan Malatya Turgut Özal Üniversitesi yoğun ilgi gördü.

Araştırma, eğitim, öğretim ve bilgi paylaşımı gibi birçok konuda üniversiteler arasında iş birliği yapılması, tecrübe ve kapasitelerin ortak kullanılması gibi amaçlarla 2021 yılında kurulan ve bu çerçevede faaliyetlerine devam eden Anadolu Üniversiteler Birliği (AÜB), birlik üyesi üniversitelerin bulunduğu 11 ilde, 05-26 Mayıs 2023 tarihleri arasında “AÜB Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarları” düzenliyor.

İnönü Üniversitesi ev sahipliğinde Malatya’da düzenlenen fuar 17 Mayıs 2023 Çarşamba günü 11.00-18.00 saatleri arasında Malatya Park AVM’de gerçekleştiriliyor. Üniversite tercihleriyle ilgili, adaylar fuara katılan üniversitelerin stantlarından bilgi alabilecekler.

AÜB Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarlarının Açılış Töreni Malatya Park AVM’de saat 11.00’de gerçekleştirildi. Malatya Valisi Hulusi Şahin, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun açılış konuşmaları yaptı. Konuşmaların ardından Vali Hulusi Şahin, Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Prof. Dr. Fatih Altun, programa katılan Rektör Prof. Dr. Recep Bentli, Anadolu Üniversiteler Birliği (AÜB) temsilcileri, stant açan üniversitelerin rektörleri, protokol üyeleri ve okul yöneticileri üniversite stantlarını ziyaret ederek başarılar dilediler.

Malatya Park AVM’de düzenlenen ve üniversite tercihi yapacak aday öğrencilere üniversiteler ile bölüm ve programlar konusunda bilgi verilmesi amaçlanan fuarda, Malatya Turgut Özal Üniversitesi ile Abdullah Gül Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sivas Bilim Teknoloji Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi stantları yer alıyor.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Erdem, Prof. Dr. Orhan Gündüz ve Genel Sekreter Doç. Dr. Ahmet Selim Özkan öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği üniversite standımızda bir süre öğrenciler ve aileleriyle buluştu.

Üniversite standını ziyaret eden üniversite adayı öğrenci ve ailelerine, stant görevlilerince Battalgazi merkez kampüsle birlikte ilçelerdeki toplam 7 kampüste; 6 fakülte, 9 meslek yüksekokulu, 2 yüksekokul, 1 enstitü, 9 araştırma ve uygulama merkezi, öğrenci toplulukları, sosyal tesisler, ulaşım ve barınma olanakları gibi birçok konu hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu ve üniversitenin tanıtıcı broşürleri sunuldu.

Anadolu Üniversiteler Birliği’nin (AÜB) düzenlediği Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarları Malatya’nın ardından 18 Mayıs’ta Elazığ, 22 Mayıs’ta Erzincan, 23 Mayıs’ta Sivas, 25 Mayıs’ta Tokat ve 26 Mayıs’ta Amasya’da düzenlenecek fuarlarla devam edecek.