Malatya Valiliğine Antalya Valisi Ersin Yazıcı atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi 57 ile yeni vali ataması yapıldı.

Malatya Valiliğine Antalya Valisi Ersin Yazıcı atandı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Resmi Gazete’de yayımlanan Vali kararnamesine göre Malatya Valiliği’ne Esin Yazıcı atanırken Malatya Valisi Hulisi Şahin ise Antalya Valisi olarak atandı.

Vali Ersin Yazıcı kimdir?

1969 yılında Düzce Gümüşova'da doğan Ersin Yazıcı, 1990 yılında İstanbul Üniversitesinden mezun oldu.

1992 yılında Kaymakam olarak meslek hayatına başladı. İngiltere'de staj yaptı. 1995-1997 yılları arasında Burdur Karamanlı Kaymakamlığı, 1997-1999 Artvin Ardanuç Kaymakamlığı, 1999-2001 Muş Vali Yardımcılığı, 2001-2003 Nevşehir Vali Yardımcılığı, 2003-2005 İçişleri Bakanlığı İdari Mali İşler Dairesi Başkan Yardımcılığı, 2005-2007 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı, 2007-2009 yılları arasında da İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, 2009-2014 yılları arasında da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu. 2014 yılında Kocaeli Üniversitesinde "Yönetim Bilimleri" konulu Yüksek Lisansını tamamladı. 2014-2016 yılları arasında Rize Valiliği ve 2016-2020 yılları arasında Balıkesir Valiliği görevinde bulundu. 10.06.2020 tarih 2020/273 sayılı Atama Kararı ile atandığı Antalya Valiliği görevine 22.06.2020 tarihinde başlamıştır.   

09.08.2023 tarih 2023/377 sayılı Atama Kararı ile Antalya Valiliği görevine atandı.

Evli ve 4 çocuk babası olan Yazıcı iyi derecede İngilizce bilmektedir. 

Özel Haber
Hasan Yağmur

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