Malatya Valisi Şahin: 23 kişi hayatını kaybetti, 420 kişi yaralandı
Malatya Valisi Hulusi Şahin, 'Kentte depremde şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın yıkıldı' dedi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çok sayıda ilden de hissedildi.
Malatya Valisi Hulusi Şahin, kentte depremde şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın yıkıldığını açıkladı.
Malatya'dan da hissedilen deprem anı kameralara da yansıdı.
Bakmadan Geçme
Büyükşehir Belediyesi Ana Caddeleri Temizliyor
Kore Gazimizin Vefatı Nedeniyle Askeri Tören Düzenlendi
Başkan Zelyurt, karla mücadele eden personelleri tebrik etti
Zabıta Personeline Silahla Ateş Edildi
Battalgazi Belediye Meclisi, Şubat Ayı Olağan Toplantısı Tamamlandı
Malatya İl Genelinde Kapalı Yol Bulunmuyor