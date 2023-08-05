Malatya voleybolda Kadınlar 1.Lig'inde mücadele edecek

Geçen sezon Galip Demirel Ortaokulu olarak Voleybol 2. Ligi’nde başarılı bir şekilde sezonu kapatan Malatya temsilcisi, Ankara ekibi Sultan Spor’un haklarını devralarak bu sezon TVF 1. Lig’de Nicer Hotel Voleybol ismiyle mücadele edecek.

Kulüp Başkanı Mesut Karabulut, Yönetim Kurulu üyeleri Hamit Kapan, Abubekir Meşe, Osman Gönültaş ve İnan Kokargül’ün almış olduğu karar ile Ankara temsilcisi Sultan Spor Kulübünün yarışma hakları devir alınarak 2023-2024 TVF Kadınlar 1. Ligi’nde Malatya ekibi mücadele etmeye hak kazandı.

Başkan Mesut Karabulut, Malatya olarak yaşanan depremden sonra şehri tekrar ayağa kaldırmak için böyle bir karar aldıklarını belirterek, “Bu bağlamda yönetim kurulumuzun daha güçlü olması adına Rua Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abubekir Meşe de kulüp yönetimimize katıldı. Şehrimizde asrın felaketinden sonra her noktada normal düzene geçmek için çalışmalar yapılmaktadır. Ancak Yeni Malatyaspor’un da lige katılmaması ile şehrimizi spor anlamında temsil edecek, şehre renk katacak etkinlik kalmamıştır. Bu nedenle yönetim kurulumuzca yaptığımız değerlendirme neticesinde bu sene TVF kadınlar 2. lig yerine, bir üst klasman olan 1. lige katılım için çalışma yapılmasına karar verilmiştir. Ankara Sultan Sporla yapılan görüşme neticesinde anlaşma sağlanarak kulübümüzün TVF Kadınlar 1. Ligi’ne katılması sağlanmıştır. Bundan sonra da takımımızın 1.ligde layıkıyla mücadele edebilmesi için gerekli transferler ve yatırımlar yapılacaktır. İnşallah Malatya halkının da manevi desteğiyle bu takımı kadınlar voleybolda en üst lig olan Sultanlar Ligi’ne taşımak istiyoruz" dedi.