'Malatya'ya daha fazla hizmet ve yatırımın gelmesi için çalışacağız'

Gösterilen misafirperverlikten dolayı mahalle sakinlerine teşekkürlerini sunan AK Parti Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, 14 Mayıs seçimlerinden zaferle ayrılmak için AK Partiye gönül verenlerle birlikte yoğun bir tempoyla çalıştıklarını ifade ederken, seçim gününe kadar kapı kapı dolaşarak vatandaşlarla aralarındaki gönül köprülerini daha sağlam hale getireceklerini söyledi.

AK Parti Yeşilyurt İlçe Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi ise, AK Partiye destek veren tüm mahalle sakinlerine teşekkürlerini sunarken, “ 6 Şubat depreminden dolayı çok büyük acılar yaşadık, Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın, büyük bir imtihandan geçiyoruz. Bizler güçlü bir milletiz, bu tür zorluklarından üstesinden hep birlikte geleceğiz. 14 Mayıs’ta Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Milletvekili adaylarımızı seçerek sandıktan inşallah zaferle ayrılacağız.” diye konuştu.

Deprem yaralarını sarmak için herkesin el birliği yapması gerektiğini söyleyen AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı, “ 14 Mayıs seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Milletvekili Adaylarımızı seçtirmek için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz, bugün ki toplantımıza gösterilen yoğun ilgi AK Partiye olan sevginin kanıtıdır. İnşallah bu sevgi sandıklara yansıyacak ve oylarımızı artırmakla birlikte hem Sayın Cumhurbaşkanımızı yeniden seçeceğiz hem de Milletvekillerimizi Meclise göndererek daha fazla yatırımın Malatya’ya gelmesi için elimizi güçlendireceğiz.” diye konuştu.

14 Mayıs seçimlerine az bir zaman kaldığını ifade eden AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu ise, “ Cumhurbaşkanımızı ve kadrolarını yeniden seçip Türkiye’yi güçlü ve müreffeh bir geleceğe doğru taşımak için büyük bir öneme sahip olan 14 Mayıs seçimlerine az bir zaman kaldı, bizlerde gece gündüz demeden çalışıyoruz. Ülkemiz üzerinde oyunlar oynayan hainlere asla geçit vermemeliyiz, milletimizin asil duruşu bu seçimlerde bir kez daha sandıklara yansıyacaktır. Cumhurbaşkanımız özellikle kadınlarımıza çok güveniyor, bizler de ailemizi nasıl koruyup sahip çıkıyorsak ülkemizi, milletimizi ve geleceğimizi de birlik ve beraberlik içerisinde koruyacağız.” diye konuştu.

Malatya’da olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyleyen AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Mualla Varol, “Ankara’lıyım ve Malatya bölge koordinatörüyüm, bende Malatya’lı oldum, buraya çok sık geliyorum. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Rabbim böylesine büyük afetlerden hepimizi muhafaza etsin ve korusun inşallah.14 Mayıs seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanımızı ve kadrolarını seçmek bizim öncelikli görevimizdir. Kadın kolları olarak ülkemizin dört bir tarafında sahalardayız, dokunmadığımız gönül çalmadığımız kapı kalmayana kadar aralıksız çalışacağız.” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, 6 Şubat depreminden Yeşiltepe’nin ciddi seviyede etkilendiğini ifade ederken şunları söyledi, “Malatya’nın bütün alanları gibi Yeşiltepe’de depremden büyük seviyede etkilendi, çok sayıda can kaybımız oldu, çok büyük bir afet yaşadık, büyük yıkımlarımız oldu. Yeşiltepe’yi daha cazip hale getirmek için imar planlarının tamamlanıp yeni yatırımların hayata geçmesi ve Adliye Binasının bölgemize kazandırılmasıyla ilgili iki önemli yatırım vardı. Adliye Binasının ihalesi bitti, kazı çalışmaları yakında başlayacak. Bölgenin en büyük Adliye Binası inşallah burada hizmete girecek. Hoca Ahmet Yesevi Mahallemizde TOKİ ile işbirliği halinde Kentsel Dönüşüm Binalarımızı tamamladık. Yeşiltepe gelecekte şehrimizin en önemli lokasyonları arasında yerini alacak. Bölgeye yakışan, depreme dayanıklı ve modern alanlar inşa etmek içinde elimizden geleni yapacağız.21 yıldır Türkiye’yi yöneten AK Parti döneminde Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımları yapıldı, buna milletimiz şahittir. Hayatın her alanına dokunan büyük eserleri milletimizle buluşturan Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Kadroları, Türkiye Yüzyılı yatırımlarıyla ülkemizi daha büyük hedeflere taşıyacaklardır. Malatyalı hemşehrilerimiz buna inanıyor, mahalle toplantımızda gördüğümüz yoğun ilgi ve teveccüh bunun açık bir göstergesidir. Yeşiltepe’li hemşehrilerimiz her zaman bizim yanımızda durdu, desteklerini asla esirgemedi, hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Özellikle bu bölgede ikamet eden kadınlarımızın desteği bizim için çok önemlidir. Malatya kararını verdi, Yeşiltepe kararını verdi, 14 Mayıs seçimlerinde ‘bir oy Sayın Cumhurbaşkanımıza bir oyda AK Partiye’ diyerek bu seçimlerde yine desteğini eksik etmeyecek olan tüm hemşehrilerimize saygılarımı sunuyorum.” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Partinin verdiği tüm sözlerine yerine getirdiğini söyleyen AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Vahit Atalan ise, alanda bulunanlara hitaben yaptığı konuşmada; “Soğuk havaya rağmen bizleri yalnız bırakmayan tüm mahalle sakinlerimize şükranlarımı sunuyorum. İşte bu sevgi ve bu sağlam birliktelik bizi inşallah seçimlerde bir kez daha zirveye taşıyacaktır. Geçmiş seçimlere nazaran içerisinde çok farklı bir öneme sahip bir seçim süreci yaşıyoruz. İlk defa yedi benzemezin bir araya geldiği, karşımızda bir ittifak bloku oluşturduğu partilere karşı bizler Cumhur İttifakı olarak 14 Mayıs’ta sandığa gideceğiz.28 Şubat sürecinde bizlere zulüm eden partinin önderliğinde o gün bizlerle birlikte zulme uğrayan bir temelsiz temel bir arada, yıllarca Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olup ta bilgisinden ve birikimlerinden faydalanamayan iki zat bunun yanında, PKK’nın temsilciliğini yapan HDP bir tarafta.14 Mayıs’ta vatanımızın birliğini ve bütünlüğünü bozmak için mücadele eden bir ittifakla mücadele ediyoruz.6 Şubat depreminde Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti kadroları vatandaşlarımızı çadırlara ve konteynırlara yerleştirme, barınma ve gıda sorunlarını giderme ve diğer tüm sıkıntıları çözmenin derdine düşerken bunlar bir araya gelip bakanlıkları paylaşma derdine düştüler. Hatta bir ara bir hanımefendi çıkıp ‘burası kumar masası, noter masası’ diyerek bu ittifaktan ayrılmaya kalktı. Tabii ki onları bir araya getiren el, tekrar onu yeniden getirtti ve masaya oturttu. AK Parti kadroları olarak Malatya’ya daha fazla hizmet ve yatırımın gelmesi için çalışacağız, şehrimize hizmet için bu mücadele içerisindeyiz. Bizlerde genç yaşımızda vatandaşlarımıza hizmet için gece gündüz demeden sahalardayız. İnşallah sizlerin destekleriyle Meclise giderek, sizlerin hak ve hukuklarını koruyacağız.” şeklinde konuştu.