Malatya'ya Kar Yağdı, Yeşilyurt'ta Kartpostallık Görüntüler Ortaya Çıktı

Kendisine has güzellikleri ve doğal zenginlikleriyle yılın her mevsiminde farklı bir güzelliği ön plana çıkan Yeşilyurt İlçesi bu kez da yağan kar ile birlikte eşsiz bir manzaraya büründü.

Malatya’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı birlikte evlerin, araçların ve ağaçların karla kaplandığı Yeşilyurt İlçesinde kartpostallık görüntüler hâkim oldu. İlçeye ayrı bir güzellik katan kar yağışının oluşturduğu muhteşem manzaranın tadını çıkartmak için dışarıya çıkan vatandaşlar yağan karın sakinliği, huzuru ve güzelliğini muhteşem bir doğa ortamında yaşama fırsatına ulaştı.

Vatandaşlar bir yandan Yeşilyurt’ta oluşan muhteşem manzaranın tadını çıkartırken diğer taraftan sosyal medya hesapları üzerinden yaşadıkları sevinci ve doğal güzellikleri sevdikleri ve dostlarıyla paylaştılar.

Yeşilyurt’un yılın her mevsiminde farklı bir güzelliğinin ön plana çıktığını söyleyen vatandaşlar, “Yağan kar ile birlikte bizlerde dışarıya çıkarak bu güzelliği yaşamak istedik. Yeşilyurt’a kar çok yakıştı, doğal güzellikler ise harika, burada kartpostallık görüntüler var, bizlerde bu güzel anları yaşamak için dışarıya çıktık. Yeşilyurt Belediyemiz ise güzel güzel parklar yaptı, bizlerde çocuklarımızla bu güzelliği hep birlikte yaşıyoruz. İnşallah kar yağışı devam eder.” diye konuştular.