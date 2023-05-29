Malatya'yı sağanak vurdu, araçlar yolda kaldı

Malatya'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle dönerken, çok sayıda araç yolda kaldı.

Malatya'yı sağanak vurdu, araçlar yolda kaldı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Ak parti haber detayı resim altı
Ak parti haber detayı resim altı
Ak parti haber detayı resim altı
Ak parti haber detayı resim altı

Malatya’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle dönerken, çok sayıda araç yolda kaldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından sabah saatlerinde yapılan sağanak uyarısı sonrası yer yer etkili olan yağışlar akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kısa sürede yollar sular altında kaldı. Su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Alt geçitlerin de göle döndüğü kentte birçok araç yolda kaldı. Yolda kalan araçların imdadına polis ekipleri yetişirken, yetkililer ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, dolu yağışı, ani fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Malatya'yı sağanak vurdu, araçlar yolda kaldı
Malatya'yı sağanak vurdu, araçlar yolda kaldı
Malatya'yı sağanak vurdu, araçlar yolda kaldı
Malatya'yı sağanak vurdu, araçlar yolda kaldı
Malatya'yı sağanak vurdu, araçlar yolda kaldı
Malatya'yı sağanak vurdu, araçlar yolda kaldı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

Bakmadan Geçme

Sadıkoğlu'ndan seçim değerlendirmesi
Sadıkoğlu'ndan seçim değerlendirmesi
Deprem bölgesinde konutlar yükseliyor
Deprem bölgesinde konutlar yükseliyor
Malatya'da hasarlı evde göçük meydana geldi
Malatya'da hasarlı evde göçük meydana geldi
Malatya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yüzde 72 Destek Verdi
Malatya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yüzde 72 Destek Verdi
Malatya'da vatandaşlar sokaklara döküldü
Malatya'da vatandaşlar sokaklara döküldü
Malatya'da oy verme işlemleri devam ediyor
Malatya'da oy verme işlemleri devam ediyor