5 çocuk babası evinde ölü bulundu

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, 15 yıl önce eşinden ayrılan Hüseyin Altun’a (46), 5 gündür telefonla ulaşamayan çocukları İstiklal Mahallesi İmamoğlu Sokak’ta bulunan babalarının evine geldi. Kapıyı kırarak içeriye giren çocuklar, babalarının yerde hareketsiz yattığını görünce durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Evde yapılan olay yeri incelemenin ardından Altun’un cenazesi kesin ölüm nedeninin araştırılması için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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