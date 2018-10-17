MALATYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Ekim 2018 Çarşamba 17:33

Arapgir’e 5 bin 100 metrelik kanalizasyon hattı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon idaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü şehir genelinde kanalizasyon altyapı çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Arapgir ilçesi Konducak Mahallesi’e 5 bin 100 metrelik kanalizasyon...

Arapgir'e 5 bin 100 metrelik kanalizasyon hattı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon idaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü şehir genelinde kanalizasyon altyapı çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Arapgir ilçesi Konducak Mahallesi’e 5 bin 100 metrelik kanalizasyon şebeke hattı yapılıyor.

Çevre ve insan sağlığının öneminin farkında olan ve bu kapsamda çalışmalar gerçekleştiren MASKİ Genel Müdürlüğü, kanalizasyon altyapı çalışmalarına devam ediyor. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “Arapgir ilçesi genelinde çalışmalar yapıyoruz. İlçe merkezinde içmesuyu ve kanalizasyon altyapı yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca ilçemizin diğer mahallelerinde de ihtiyaç doğrultusunda çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda Konducak Mahallesi’ne 5 bin 100 metrelik kanalizasyon hattı yapıyoruz. Çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından mahallemizin kanalizasyon altyapısı yenilenmiş olacak. Böylece vatandaşlarımız daha sağlıklı ve temiz çevrede yaşayacaklar. Hedefimiz Malatya’nın tamamının içmesuyu ve kanalizasyon altyapısını yenileyerek daha modern bir şehrin ortaya çıkmasına katkı sunabilmek. Malatya genelinde çalışmalarımız devam ediyor. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499


Haberi Oku