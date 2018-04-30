Bakan Tüfenkci Malatya Life Projesi hakkında bilgi aldı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Life Satış Ofisini ziyaret ederek proje hakkında bilgi aldı.7. Uluslararası Malatya Kitap Fuarı’nın açılışına katılmak üzere Malatya’da bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenk’ci...

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Life Satış Ofisini ziyaret ederek proje hakkında bilgi aldı.

7. Uluslararası Malatya Kitap Fuarı’nın açılışına katılmak üzere Malatya’da bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenk’ci MalatyaLife Satış Ofisini de ziyaret etti. Bakan Tüfenkci, şehir için önemli ve birçok bakımdan ilklere sahip projenin Malatya için hayırlı olmasını temenni etti. Ziyarete katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, ESOB Başkanı Şevket Keskin ve beraberindekiler de proje hakkında bilgi alıp,“hayırlı olsun” dileklerini iletti.

Malatya Girişim Grubu imzasıyla hayata geçirilen MalatyaLife Residence, şehrin kalbinde yeni bir yaşam tarzı sunuyor. Proje, şehir merkezindeki konumu ve birçok özelliği ile de dikkat çekiyor.