MALATYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Temmuz 2018 Perşembe 18:33

BAL’da gruplar belli oldu

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Pütürge Belediyespor ile Malatya Yeşilyurt Belediyespor takımları yeni sezonda 2.Grupta yer alacaklar.Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de gruplar belli oldu. 80 ilden 151 takımın mücadele edeceği Spor Toto...

BAL'da gruplar belli oldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Pütürge Belediyespor ile Malatya Yeşilyurt Belediyespor takımları yeni sezonda 2.Grupta yer alacaklar.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de gruplar belli oldu. 80 ilden 151 takımın mücadele edeceği Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de 2018-2019 sezonu katılım başvuruları tamamlandı.

Malatya temsilcileri Pütürge Belediyespor ve Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un grupları belli oldu.

2. Grupta mücadele edecek Malatya temsilcilerinin grubunda 11 takım bulunuyor.

Buna göre Pütürge Belediyespor ve Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un mücadele edeceği 2.Grupta, Grup Merkez Hasar Hankendispor (elazığ), Araban Belediyespor (Gaziantep), Ankas İstiklalspor (Gaziantep), 1920 Maraşspor (K.maraş), Elbistan BLD. Spor (K.maraş), Dersim 62 Spor (Tunceli), 11 Nisanspor (Şanlıurfa), Ş.Urfa BLD. Spor (şanlıurfa) takımları yer alıyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku