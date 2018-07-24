MALATYA:
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24 Temmuz 2018 Salı 17:30

Başhekim Keleş’ten kutlama

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Kelleş, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.Düşünce ve ifade özgürlüğünün en etkili aracı durumunda bulunan basının demokrasinin vazgeçilmez...

Başhekim Keleş'ten kutlama
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Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Kelleş, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Düşünce ve ifade özgürlüğünün en etkili aracı durumunda bulunan basının demokrasinin vazgeçilmez en önemli kurumlarından biri olduğunu dile getiren Başhekim Keleş, “Halkımıza doğru haber alma imkanı sağlayan ve düşüncelerini başkaları ile paylaşmasına aracı olan basın kuruluşları önemli bir toplumsal görev icra etmektedir. Kişisel hak ve özgürlükleri temel alarak, tarafsız bir anlayışla çalışmalarını yürüten, görevini bu anlayışla icra eden tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim" İfadelerine yer verdi.
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