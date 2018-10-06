MALATYA:
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06 Ekim 2018 Cumartesi 16:56

Başkan Evren, Yapı Fuarını ziyaret etti

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren, 6. Malatya Yapı ve Dekorasyon Fuarı’nı (MAYDEF) ziyaret ederek stantları gezdi.Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Malatya Yapı ve Dekorasyon...

Başkan Evren, Yapı Fuarını ziyaret etti
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Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren, 6. Malatya Yapı ve Dekorasyon Fuarı’nı (MAYDEF) ziyaret ederek stantları gezdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Malatya Yapı ve Dekorasyon Fuarı (MAYDEF) ziyaretçilerini ağırlarken ESKKK Başkanı Ali Evren’de, fuarı ziyaret ederek buradaki firmalarla görüştü. Bu tür fuarların ilin tanıtımı adına da önemli olduğunu kaydeden Evren, fuarda yer alan yenilik ve teknolojilerin de sektöre büyük katkı sağladığını söyledi. Fuarda yer alan sektör temsilcilerinin, yeni ürünlerini bu kapsamda bölge illerinden gelen ziyaretçilere tanıtma fırsatını da bulduklarını kaydeden Evren, bu şekilde kent ekonomisinin de hareketlendiğini belirtti. Malatya’da güzel işlere imza atıldığına inandığını dile getiren Evren, “Bu fuarın Malatya’da açılmasından dolayı emekleri bulunan herkese teşekkür ediyorum" dedi. Evren, ayrıca son dönemdeki ekonomik süreçte, fırsatçılara da tepki gösterdi. Evren, “Bu süreçte doların artmasını bahane gösterip de maydanoza, domatese, yumurtaya zam yapılıyorsa burada bir art niyet var” diye konuştu.

Fuarda bu yıl stant açan çadır imalatçısı Ömer Faruk Özçelik ise “Daha önce yurt dışı ve İstanbul’daki bir çok fuara katıldık. Malatya’da ilk kez yer aldık. İnşallah bundan sonra devamı gelecektir. 1986 yılından beri bu işin içindeyiz. 8 ülkeye ihracatımız var" diye konuştu.
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