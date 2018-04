Başkan Gürkan STK temsilcileri ile bir araya geldi

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi.

Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği (MASTÖB) tarafından düzenlenen ‘Türkiye Malatya’da Buluşuyor, STK Başkanları Malatya’da’ gezisine katılan sivil toplum kuruluşlarının yönetimi ve üyeleri ile bir araya gelen Başkan Gürkan, 58 ilden gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine hem Malatya’nın tarihi, hem de Battalgazi Belediyesi’nin hizmetleri hakkında bilgiler verdi.

Battalgazi Belediyesi Orduzu Galip Demirel Çınar Park Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen programa, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MASTÖB Başkanı Adil Gevrek, Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat ve 81 ilden 58 sivil toplum kuruluşunun temsilcileri katıldı. Burada konuşan MASTÖB Malatya Şube Başkanı Murat Cengiz, sivil toplum kuruluşları arasındaki dayanışmanın önemine dikkat çekerek, “Birlik, beraberlik ve kardeşlik yolunda ülkemiz ve yurt dışındaki kardeşlerimize bir mesaj vermiş olacağız” dedi.

Malatya Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Durmuş ise, “Bugün bizleri burada ağırlayan Battalgazi Belediye Başkanım Selahattin Gürkan başkanım her zaman bizlerin yanında yer almıştır. Gerek yaptığımız tanıtım günleri ve gerekse farklı programlarda her zaman bizlerin yanında olmuştur. Battalgazi Belediyesi her zaman üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır. Başkanıma, yardımcılarına ve tüm ekibine çok teşekkür ediyorum. Yine bu programı organize eden MASTÖB’ümüzün değerli başkanı, yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Zaten gezimizin tamamı Battalgazi’de olacak. Malatya’nın tarihi de Battalgazi’de yaşanıyor. Başkanımızda bu tarihi eserlerin ortaya çıkarılması konusunda çok çalıştı ve çok önemli yol aldı. Battalgazi’de Eskimalatya’yı gezdiğinizde başkanımın kazandırdığı eserleri göreceksiniz” şeklinde konuştu.

Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat ise, “Nemrut Pütürge’ye en yakın yer. Gönül isterdi ki sizi Pütürge’de ağırlayalım. Ancak yoğunluğunuzdan dolayı sanıyorum bu gerçekleşmedi. İstanbul’da Pütürge’yi biliyorsunuzdur. Bende aranızdan çıkmış bir kardeşinizim. İstanbul’da daha önce MASTÖB’ün genel başkan yardımcılığını yaptım. Yani bende STK’ların bir parçasıyım” diyerek, sivil toplum kuruluşlarının önemine vurgu yaptı.

Aynı zamanda Evkur Yeni Malatyaspor’un Başkanı olan MASTÖB Başkanı Adil Gevrek ise, ‘Türkiye’nin Sivil Toplum Örgütleri Malatya’da Buluşuyor’ programının önemine dikkat çekerek, “Bugün çok mutluyuz. 81 ili Malatya’da buluşturalım projesi ile ilgili olarak uzun süredir çalışıyoruz. 58 il temsilcisi burada. Mazereti olan arkadaşlarım vardı. Yüzde 90’ı burada. Kendilerini Malatya’da ağırlamaktan gururluyuz. Ülkenin menfaati için hangi siyasi partide olursa olsun sürekli memleketimizin yanındadır. Malatya çok ortak değerlere sahiptir. Malatyalı olduğum için gururluyum. Burası iki cumhurbaşkanı çıkarmış, yüzlerce bürokrat çıkarmış bir ildir. Malatyalı olmaktan gurur ve onur duyuyorum. Burada bulunan Konfederasyon ve Federasyon başkanlarıma teşekkür ediyorum. Çok zorlu bir iş yapıyorlar. Yaptıkları iş çok değerli ve kıymetlidir. Bu görevi severek ve gönülden yapmak lazım. Allah rızası için yapmak lazım. Akçadağ ile başladık gezimize. Darende’ye gittik. Hekimhan’ı ziyaret etme fırsatı bulduk. Yeşilyurt’u gezdik. Son olarak da Battalgazi bölgemizi gezdik. Ben bizleri ağırlayan tüm Belediye Başkanı ve federasyon üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Final olarak Battalgazi’deyiz. Battalgazi Belediye Başkanıma çok çok teşekkür ediyorum. Bizler 5 ilçeyi gezdik. Malatya’nın batısını gezdik. Pütürge, Doğanyol ve Doğanşehir’e gidemedik. Yazıhan’a gidemedik. Arapgir ve Arguvan’a gidemedik. O ilçelerimizde çok kıymetli yerlerdir. Zamansızlıktan dolayı gidemedik. İnşallah başka zamanlarda oralara gideriz. Tüm emek verenlere canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, sivil toplum kuruluşlarının katılımcı belediyeciliğin olmazsa olmazı olduğunu belirterek, “Yurdumuzun değişik yerlerinden gelmeniz hasebiyle kısaca Malatya’nın tarihi hakkında bilgi vermek istiyorum. Bizler belediyecilik hizmetlerini beş temel esas üzerinde yürütüyoruz. Bunların başında olmazsa olmazımız katılımcı belediyecilik anlayışımızdır. Sosyal, kültürel, çevrenin ve yeşilin korunması ve hizmet belediyeciliği başlıklarından en önem verdiğimiz katılımcı belediyecilik anlayışımızdır. Katılımcı belediyecilik anlayışımızın temeli ise sivil toplum örgütleridir. Biz bu çerçeve içerisinde belediyecilik hizmetlerini yürütüyoruz” şeklinde konuştu.

Battalgazi ilçesinin tarihi hakkında da bilgiler veren Başkan Gürkan, “Malatya’nın tarihi Battalgazi ile özdeşleşmiştir. 1839 yılına kadar tüm Malatya adına gelmiş, geçmiş hepsi Battalgazi’de zuhur etmiştir. Bu anlamda Battalgazi demek Malatya demektir. Öte taraftan ise Battalgazi demek Türkiye demektir. Anadolu’yu anayurt yapan yerin adıdır diyoruz. Battalgazi yani Malatya Yukarı Mezopotamya’da geçmiş 9 bin yıllık bir tarihi olan bir mekanın üzerindesiniz. Değişik medeniyetleri üzerinde barındıran bir mekandır burası. Yukarı Mezopotamya’da 3 yerleşim yeri vardır. Çatalhöyük, Cafer Höyük esasında 9 bin yıllık tarihin esasında membasıdır. İnsanlık tarihinin medeniyetle buluştuğu yerde burasıdır. İlk yerleşim yeri burası. Arslantepe bölgesinde ise önce Fransızların, şimdi ise İtalyanların yaptığı kazılarda Anadolu’daki ilk yerleşik hayatın, ilk devlet hayatının, ilk muhasebe kayıtlarının, taş devrinden devlet hayatına geçişteki sürecin yaşandığı ve saray devletlerinin olduğu ilk bölgenin Malatya ve Battalgazi’nin olduğu tarihi ve arkeolojik kazıların sonucunda ortaya çıkmıştır. Tüm medeniyetlere ev sahipliği yapması hasebiyle de o medeniyetlere ait eserler göreceksiniz” diye konuştu.

Öte yandan ‘Türkiye Malatya’da Buluşuyor. STK Başkanları Malatya’da’ gezisine katılan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Battalgazi Belediyesi’ni ziyaret etti. ‘Türkiye’nin Sivil Toplum Örgütleri Malatya’da Buluşuyor’ programına katılan sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine, Battalgazi Belediyesi Meclis Salonu’nda Battalgazi Belediyesi’nin hizmetleri ile ilgili bilgiler veren Başkan Gürkan, “Biz belediye olarak Büyükşehir olalı 4 yıl oldu. Bir belediyenin 50 senesini alın bütçesi ne olursa olsun, bizim 4 senemizi alırsanız, bizim 50 senemiz onların 4 senesine ağır gelir. Bu söylediğimiz iddia değil” diyerek, Türkiye’ye rol model olacak hizmetlerin yapıldığını söyledi.