Başkan Kızıldaş yeniden adaylığını açıkladı

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş yeniden belediye başkanlığı aday adayı olduğunu açıkladı.

2019 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerinde Belediye Başkanlığı için Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş Cumhuriyet Halk Partisinden yeniden adaylığını açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Arguvan İlçe Başkanlığında başvuru formunu teslim eden Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, “5 yıl çok çabuk geldi geçti. Biz göreve başladıktan sonra iki buçuk yıl gibi bir süre heyelan nedeniyle İlçemize proje bakımından fazla yatırım yapamadık. Geçmiş süreçte heyelan raporumuzun olumlu olarak sonuçlanması biz Arguvan halkını sevindiren bir haber olmuştu. Sonra ki süreçte ise Arguvan’a yakışan projeleri hayata geçirmeye başladık. Bazı projelerimizi yaptık ve bazı projelerimize ise yeni başladık. Böyle bir durumda köy muhtarlarımız, ilçe yöneticilerimiz, meclis üyelerimiz ve değerli Arguvan halkından gelen istek ve yoğun talepler doğrultusunda bizim Arguvan’a daha çok hizmet vermemiz gerektiği düşüncesindeyiz” şeklinde konuştu

“Arguvan önemli bir ilçe ve bizim gönlümüzde bambaşka bir yeri var” diyerek sözlerine devam eden Başkan Kızıldaş “Sevgimizden hizmet borcumuz olduğunu düşündüğümüzden dolayı Arguvan’a gelip adaylığımız söz konusu olmuştu. Arguvan’ın daha ileriye gitmesi ve ismine, kültürüne, düşüncesine layık bir şekilde yönetilmesi için yola çıktık. Bugünde gelen taleplerden dolayı tekrardan Arguvan Belediye Başkanlığına adaylık başvurusu yapıyoruz” diye konuştu.